Pechino 2022: Ghedina, 'bravo Mayer, nelle discipline veloci dominano i veterani'

Roma, 8 feb.(Adnkronos) - "Complimenti alla prestazione di Mathias Mayer: ha meritato di conquistare la medaglia d'oro, dimostrando allo stesso tempo grande determinazione ed esperienza nella discipline veloci. Di notevole impatto è stato anche il successo del 41enne Johan Clarey che, in discesa libera, ha ottenuto l'argento. Considerando questi ultimi risultati sono i veterani ad andare più veloci, hanno più feeling con il tracciato riuscendo a superare la prova con maggior sicurezza". Lo dice all'Adnkronos Kristian Ghedina, ex campione di discesa libera e super G e vincitore di tre medaglie a commento della prestazione record, oggi, dell'austriaco Matthias Mayer al terzo oro consecutivo in tre edizioni delle Olimpiadi.

"Mayer ha tutte le carte in regola -prosegue Ghedina- per presentarsi alle prossime Olimpiadi e vincere una medaglia nel 2026. In queste gare, infatti, la preparazione mentale è tutto; a prescindere dalle condizioni del tracciato, quello che conta è gareggiare con la massima concentrazione, e Matthias l'ha dimostrato", sottolinea.