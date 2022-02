Scuola: Azzolina, 'consulte vanno ascoltate con regolarità, per concretizzare volere studenti'

08 febbraio 2022 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La scuola esiste per i ragazzi e grazie ai ragazzi. Io ho sempre cercato di ascoltarli, convocando le consulte degli studenti con regolarità. È l'unico modo per dare concretezza al principio di volere lo studente al centro delle politiche scolastiche". Lo dice all'Adnkronos l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che commentando il boom di partecipazione al voto delle consulte studentesche, i cui rappresentanti oggi si confronteranno con il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in video-conferenza, aggiunge: "Posso anche dire che rispetto a come vengono spesso ingiustamente definiti, immaturi e superficiali, studenti e studentesse hanno sempre fatto proposte serie, ragionate e ragionevoli, che meriterebbero maggiore spazio e attenzione al Ministero dell'Istruzione".