Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'boom voto studenti a consulte è risultato importantissimo'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il boom di affluenza al voto per le consulte studentesche che oggi incontreranno il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi "è un risultato importantissimo. Fa emergere la fiducia degli studenti a far sentire la propria voce attraverso uno strumento istituzionale e democratico oltre che con la protesta". E' il commento all'Adnkronos della presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli, che guardando all'affluenza regionale degli aventi diritto, che si attesta 63,39%, afferma: "Mi rallegro di questo risultato. Il Newton è la scuola di riferimento della Consulta di Roma. Ho seguito da vicino l'ultima riunione della elezione dei rappresentanti al consiglio di presidenza della consulta della Capitale".