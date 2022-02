Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'emergono procedure non chiare da nuove norme'

08 febbraio 2022 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Seconda giornata con le nuove norme in vigore da ieri per la gestione dei contagi e delle quarantene nelle scuole. "Stanno emergendo questioni procedurali da capire e su cui ci servono maggiori chiarimenti da parte del Ministero. Tra queste, ad esempio come avviene il conteggio che porta a quei 5 studenti positivi nella scuola primaria, dopo cui i bambini non vaccinati vanno in didattica a distanza. Il cinque è rispetto al primo caso o al secondo?". Ne parla con l'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale dei presidi Cristina Costarelli che aggiunge: "Ci sono già i primi casi di cinque contagi in varie scuole primarie della regione. E la difficoltà è far capire ai più piccoli non vaccinati la diversificazione nel trattamento. Cosa ben più complicata che con un liceale. L'obbligo vaccinale della Lorenzin non bloccava infatti la presenza a scuola del minore. Questo non obbligo vaccinale invece lo fa. E' più pesante dell'obbligo".