Calcio: Serie A, due giornate di squalifica a Bastoni, un turno di stop per Zaniolo

Milano, 8 feb. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 24esima giornata ha squalificato per due giornate il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni "per avere, al termine della gara rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l'invito a trattenersi; infrazione rilevata da un Assistente". Un turno di stop per Nicolò Zaniolo (Roma), Theo Hernandez (Milan), Tyronne Efe Ebuhei e Pietro Ceccaroni (Venezia), Rolando Mandragora e Sasa Lukic (Torino), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Lucas Torreira e Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Tolgay Arslan (Udinese), Lorenzo De Silvestri (Bologna), Alessandro Deiola (Cagliari), Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori (Sassuolo). Una giornata di squalifica anche per l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi per "avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al Direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose".