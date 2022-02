Ambiente: Fico, 'da Parlamento segnale storico e chiaro, faro per presente e futuro Italia'

08 febbraio 2022 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La tutela dell'ambiente diventa un principio fondamentale della nostra Costituzione. La Camera dei deputati ha approvato oggi in via definitiva la proposta di legge costituzionale che inserisce nella Carta la 'tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni' e stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi, tra le altre cose, in modo tale da recare danno alla salute e all'ambiente. Si tratta di un passaggio storico. Un segnale chiaro del Parlamento che dovrà essere un faro per il presente e il futuro del nostro Paese". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico.