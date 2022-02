Calcio: Fifa, pubblicato rapporto sul mercato, in aumento del 40%

08 febbraio 2022 a

Roma, 8 feb.(Adnkronos) - La Fifa ha pubblicato l'International Transfer Snapshot, il rapporto sui trasferimenti di calcio maschile e femminile che hanno registrato il massimo storico, con un aumento del 40% rispetto ai livelli di gennaio 2020, prima della pandemia.

In particolare il rapporto indica che, durante il mercato di gennaio, sono stati registrati un totale di 3.791 trasferimenti internazionali a conferma che il calcio si sta riprendendo dalle ripercussioni della pandemia. Inoltre il numero di trasferimenti nel calcio maschile è aumentato del 28,0% rispetto allo scorso anno con il costo totale dei trasferimenti che sale al 74,7%. I club inglesi guidano la sezione spese con un esborso di 349,5 milioni di dollari, seguiti dagli italiani con 113,6 milioni. Nel calcio femminile, c'è stato un aumento vertiginoso del numero di trasferimenti durante il periodo di registrazione di gennaio di quest'anno, ottenendo il +42,8% rispetto allo stesso mese del 2021. Il totale si è attestato a 257 trasferimenti:un nuovo record per il mercato internazionale che segna il 40% in più rispetto ai livelli di gennaio 2020

Questo è il terzo anno consecutivo che la Fifa pubblica questo rapporto poco dopo la chiusura del mercato internazionale, fornendo una panoramica dei trasferimenti maschili e femminili su scala globale. La Fifa pubblicherà il prossimo rapporto all'inizio di settembre, dopo la conclusione del mercato estivo.