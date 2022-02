Pechino 2022: Fisg, 'da Constantini e Mosaner l'Olimpiade perfetta'

08 febbraio 2022 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "L'8 febbraio 2022 si scrive una pagina indelebile nella storia del ghiaccio italiano: Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro) conquistano l'oro per il curling doppio misto ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Si tratta della prima medaglia olimpica di sempre per il curling azzurro, che mai è salito sul podio sino ad oggi né ai Giochi né ai Mondiali". La Fisg, la Federazione italiana sport del ghiaccio, in una nota esalta l'impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini, oro olimpico nel doppio misto ai Giochi di Pechino 2022. "All'esordio olimpico nella specialità del doppio misto, -prosegue la Fisg- l'Italia si copre di gloria e lo fa al termine di un percorso perfetto. La coppia tricolore allenata da Violetta Caldart e Claudio Pescia infila l'undicesima vittoria su undici partite superando in finale la Norvegia di Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten: 8-5 al cardiopalma per un risultato incredibile e, alla vigilia davvero impronosticabile. Mosaner da Cembra, in Trentino, e Stefania Constantini da Cortina, in Veneto, hanno segnato un spunto di volta sulla pista dell'Ice Cibe di Pechino in un giorno che resterà indimenticabile".

"La partita -aggiunge il comunicato- è cominciata in salita per gli azzurri, con i norvegesi che rubano immediatamente la mano e salgono sul 2-0. La risposta italiana non si fa però attendere e Mosaner-Constantini ristabiliscono subito la parità al secondo end prima di rubare due mani consecutive: - 1 punto nel terzo, 3 nel quarto, prima dell'intervallo. La seconda metà di gara si fa più tesa, con la posta in palio che aumenta la pressione e incide sulla precisione dei colpi in campo. Gli azzurri lasciano un solo punto alla Norvegia nel quinto nonostante martello e power play per poi ristabilire, nel sesto, le distanze sul 7-3. Nella settima ripresa i due punti norvegesi non bastano a costruire la rimonta perché nell'8° ed ultimo end, sfruttando anche il power play, la coppia Costantini- Mosaner marca il punto e chiudono 8-5 realizzando il sogno di una vita".