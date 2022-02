Calcio: Vezzali, 'avviato un percorso che ci farà tornare presto al 100% capienza stadi'

08 febbraio 2022 a

Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - “Ringrazio il Ministro Roberto Speranza ed i senatori Damiani, Barbaro, Malan, Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Pellegrini, Augussori e Nannicini per la sensibilità mostrata nei confronti dello sport e del tema delle capienze degli impianti sportivi. Il trend in calo del quadro epidemiologico ci spinge ad essere fiduciosi, permettendo di far respirare le società sportive fortemente penalizzate dalla pandemia e dalle misure che necessariamente si sono dovute assumere. L'aumento del limite delle capienze e l'avvio di un percorso graduale che ci permetterà di tornare quanto prima al 100% è un obiettivo sul quale ho lavorato da tempo e che oggi è reso possibile dalla sinergia col Ministro Speranza e dal fondamentale supporto del parlamento, giunto attraverso il coinvolgimento da parte dei gruppi parlamentari che, al di là degli steccati politici, hanno compreso come sullo sport e sulle difficoltà che esso sta vivendo, non possono esserci divisioni”. Così la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali in una nota sulle capienze degli impianti sportivi.