Giustizia: Verducci, 'da Cartabia parole fondamentali contro discriminazioni'

08 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Oggi in Commissione Antidiscriminazioni del Senato si è svolta l'audizione di grande rilievo della ministra della Giustizia Marta Cartabia. La ministra ha evidenziato come le norme attuali non abbiano svolto una deterrenza sufficiente nel contrasto al clima di istigazione all'odio crescente, in particolare alla luce della potenza dei social network". Così in una nota il senatore Francesco Verducci, vicepresidente Commissione Antidiscriminazioni del Senato.

"La rete non è uno spazio neutrale, ha sottolineato la ministra, facendo appello alla politica ad affrontare il nodo della invasività degli algoritmi delle piattaforme digitali. I discorsi di istigizione all'odio sono una minaccia alla tenuta delle società democratiche e dalla audizione di oggi emerge l'urgenza di un intervento normativo che ne renda più efficace il contrasto, a tutela dei principi fondamentali della non discriminazione e del pluralismo che sono alla base della nostra Costituzione repubblicana".