Governo: Ravetto, 'solidarietà a Carfagna, clima odio senza precedenti'

08 febbraio 2022

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La mia vicinanza e quella del dipartimento che rappresento al ministro Mara Carfagna per le minacce ricevute. Occorre condannare fermamente tali e ignobili atti, frutto di un clima di odio senza precedenti e non degno del nostro Paese. Mi auguro che gli autori vengano presto identificati e sia fatta giustizia". Lo dice in una nota la deputata Laura Ravetto, responsabile dipartimento Pari opportunità della Lega