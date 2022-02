Lombardia: Consiglio regionale approva legge per contenimento nutrie (3)

08 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Altra regola riguarda la possibilità per le Province, d'intesa con i sindaci dei Comuni interessati, di autorizzare all'abbattimento diretto degli animali la polizia municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, gli operatori dei consorzi irrigui, gli incaricati delle ditte “pest control”, i cacciatori e i proprietari o conduttori dei fondi agricoli. Viene stabilito che l'eradicazione delle nutrie avviene in ogni periodo dell'anno su tutto il territorio regionale anche quello vietato dalla caccia e vengono stanziati 500mila euro per il 2022 e altri 500mila euro per il 2023.

Nel corso dei lavori consiliari sono stati approvati anche alcuni ordini del giorno proposti dalle minoranze. In particolare da parte del Pd si invita la Giunta a prevedere più risorse e a chiedere l'istituzione di un Fondo nazionale pluriennale mentre l'ordine del giorno del M5S chiede di incentivare “anche l'utilizzo di metodi alternativi non cruenti e non letali”.

Ammontano a 17 milioni di euro i danni causati da almeno due milioni di nutrie: sono dati forniti da Coldiretti Lombardia sulla base dei casi denunciati e rilevati da Ispra. Diffusi un tempo soprattutto in pianura padana, i roditori si sono spinti in tutte le province, invadendo terreni agricoli, corsi d'acqua e persino città e paesi. La loro presenza ha messo in pericolo le colture, le strade, la salute delle persone per i parassiti che moltiplicano e per il rischio di incidenti stradali. Originaria del Sud America, la nutria ha una capacità di riproduttiva che l'ha portata in pochi anni a infestare il territorio. Con le sue notevoli dimensioni (di norma pesa tra i 5 e i 10 chili ma può arrivare anche a 17), è considerata dagli organismi internazionali una delle 100 specie animali più nocive.