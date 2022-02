Rugby: Marin, 'orgoglioso per l'esordio, ora focus sul prossimo impegno'

08 febbraio 2022 a

Verona, 8 feb. - (Adnkronos) - Lavoro sul campo del Payanini Center di Verona per la Nazionale Italiana Rugby che prosegue la preparazione verso il secondo match del Guinness Sei Nazioni 2022 in calendario contro l'Inghilterra domenica 13 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Arena e TV 8 con collegamento a partire dalle 15.15. Mattinata dedicata a riunioni in albergo e analisi della partita contro la Francia con focus sulle azioni di gioco su cui lavorare in vista del prossimo impegno. Nel primo pomeriggio allenamento in palestra e nel campo indoor sia collettivo che divisi per reparti.

“Ho vissuto con molta emozione l'esordio con la maglia della Nazionale Maggiore – ha dichiarato Leonardo Marin, trequarti azzurro – ma adesso è un momento superato: abbiamo affrontato un impegno importante e adesso abbiamo in calendario una nuova partita di alto livello dove porre il nostro focus”. “Cambio ruolo? Io sono a disposizione dell'allenatore e dello staff tecnico. Il ruolo che preferisco è quello di mediano di apertura, ma l'obiettivo principale resta quello di lavorare per centrare gli obiettivi di squadra: se lo staff ritiene che io possa essere utile in un'altra posizione sarà sempre un onore poter vestire i colori Azzurri” ha concluso Marin.