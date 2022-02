Calcio: Coppa Italia, Dzeko e Sanchez stendono la Roma e l'Inter vola in semifinale

08 febbraio 2022 a

Milano, 8 feb. - (Adnkronos) - L'Inter si lascia alle spalle il ko nel derby e con una prova convincente batte 2-0 la Roma, dell'osannato ex Mourinho, tra le mura amiche di San Siro e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove attende la vincete di Milan-Lazio in campo domani sempre al 'Meazza'. A decidere la sfida il gol lampo dell'altro grande ex Dzeko al 2' e il raddoppio al 68' di Sanchez con un gran tiro da fuori area.

Dopo i cori per lo 'special one' nel prepartita l'avvio di match vede un dominio totale dei padroni di casa che trovano il gol con Dzeko dopo soli due minuti. Il centravanti bosniaco apre il piattone e al volo spedisce in rete il perfetto cross di Perisic. Una manciata di minuti dopo Barella colpisce la traversa con un gran tiro da trenta metri. I nerazzurri sfiorano il raddoppio in altre due occasioni con due colpi di testa di Skriniar e ancora Dzeko.

Intorno al 20' la Roma si sveglia e va vicina al pari con Zaniolo, ben servito da Abraham, che si fa parare una conclusione da Handanovic da distanza ravvicinata. Ci prova anche Ibanez con un colpo di testa. Nel finale di frazione infortunio a Bastoni costretto a uscire per un problema alla caviglia: al suo posto de Vrij.