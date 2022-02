Lodi: Gdf sequestra in grande magazzino 16mila prodotti, non avevano etichette in italiano

09 febbraio 2022 a

Milano 9 feb. (Adnkronos) - Sugli scaffali oltre 16.600 prodotti pronti per essere venduti, ma non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e italiana. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi in un grande magazzino di Casalpusterlengo i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lodi, che hanno disposto il sequestro di tutta la merce.

Tra i beni sequestrati ci sono generi alimentari, come pasta e marmellate, elettrodomestici, materiale elettrico, detersivi, salviette igienizzanti e accessori vari. I prodotti sono risultati non rispondenti ai dettami previsti dal Codice del Consumo poiché sprovvisti delle informazioni in lingua italiana identificative del prodotto, come il produttore o l'importatore, il Paese di origine e la natura dei materiali impiegati per la realizzazione. Informazioni che invece, per la commercializzazione in Italia, devono essere presenti, in modo visibile e leggibile, sulle confezioni o sulle etichette ed essere scritte in lingua italiana.

Il valore commerciale complessivo degli oltre 16mila prodotti sequestrati è di circa 20mila euro. L'impresa ispezionata ha ricevuto una sanzione da oltre 25.800 euro ed è stata segnalata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Milano, Monza Brianza e Lodi.