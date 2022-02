Camera: oggi alle 15 Question time con D'incà, Carfagna e Stefani

09 febbraio 2022 a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, risponde a interrogazioni –rivolte al ministro dello Sviluppo economico– sulle iniziative nei confronti di Poste italiane volte a garantire la continuità occupazionale, con particolare riferimento ai lavoratori in somministrazione che hanno prestato servizio nel corso del 2021; sulle iniziative volte alla convocazione di un tavolo tra Eni, Enti locali e associazioni sindacali per il rilancio dell'impianto Eni di Stagno, in provincia di Livorno; sulle iniziative per sostenere le piccole e medie imprese in relazione al rincaro dei costi dell'energia, anche attraverso la previsione di nuovi stanziamenti; sulle iniziative volte ad affrontare in termini strutturali la problematica dell'aumento dei costi dell'energia per le imprese; sulle iniziative per il contrasto degli aumenti del prezzo dell'energia e per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, risponde a interrogazioni sullo stato di avanzamento degli interventi connessi al progetto di risanamento e riqualificazione delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina; sulle iniziative per un efficace monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al rispetto della clausola del 40 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno.

La ministra per le Disabilità, Erika Stefani, risponde a interrogazioni sullo stato dell'attuazione della legge delega n. 227 del 2021, volta alla revisione e al riordino della normativa vigente in materia di disabilità; sulle iniziative per il riconoscimento sociale ed economico del caregiver familiare, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse previste ai fini di percorsi di formazione permanente.