Fdi: Meloni, 'a fine febbraio in Usa per Congresso Conservatori insieme a Repubblicani'

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - “I Repubblicani sono collegati alla famiglia dei Conservatori europei che ho l'onore di presiedere, ed in questa veste, oltre che come presidente di Fdi, che tornerò al Cpac, che quest'anno si tiene a Orlando. Si tratta del più grande convegno dei conservatori americani, con i quali condividiamo molti valori e molte battaglie". Lo annuncia in una intervista al quotidiano 'La Stampa' il presidente di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei, Giorgia Meloni, annunciando che a fine febbraio parteciperà a Orlando in Florida all'edizione 2022 del Conservative political action conference, la più grande manifestazione al mondo dei conservatori organizzata dall'American conservative union e che vede il coinvolgimento e la partecipazione di numerosi esponenti del Partito repubblicano americano.