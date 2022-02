09 febbraio 2022 a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - “Tutti i giornali titolano che non ritorneranno in toga i magistrati che hanno fatto politica. M5S esultano. Basta scavare un po' e si scopre che un magistrato potrà tranquillamente fare l'assessore regionale, il ministro o il sottosegretario e tornare a fare il Pm”. Lo scrive in un tweet Enrico Costa, deputato di Azione.