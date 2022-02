Fi: coordinamento lombardo incontra vertici, 'siamo pilastro centrodestra'

09 febbraio 2022 a

a

a

Milano 9 feb. (Adnkronos) - "Il governo della Lombardia è espressione di un centrodestra solido, che amministra con efficacia e porta a casa i risultati. E Forza Italia è il pilastro di questa alleanza". Lo dichiara in una nota Massimiliano Salini, eurodeputato e coordinatore di Forza Italia in Lombardia, all'indomani dell'incontro, organizzato dal coordinamento regionale lombardo, con i vertici nazionali di Forza Italia. Al meeting da remoto hanno partecipato i parlamentari, gli assessori e i consiglieri regionali lombardi, oltre ai coordinatori provinciali del movimento azzurro in Lombardia. Tra coloro che sono intervenuti, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il ministro agli Affari regionali Mariastella Gelmini, la responsabile dei rapporti con gli alleati Licia Ronzulli e la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti.

"È stato un incontro costruttivo sull'attività svolta e sulle priorità dei prossimi mesi", dice Salini, che sottolinea: "Intendiamo rafforzare la centralità del movimento azzurro, saldamente collocati in un centrodestra alternativo alla sinistra, ancorati alla nostra tradizione popolare, liberale, cristiana, garantista ed europeista. Diciamo no ad esperimenti neocentristi".

"Questa regione è la locomotiva d'Italia. Il nostro compito è sostenerla nella ripartenza affinché viaggi a tutta velocità trainando il Paese", evidenzia il coordinatore azzurro, che in conclusione assicura: "Intendiamo consolidare l'alleanza di centrodestra continuando a dialogare in modo costruttivo con le diverse anime che la compongono, per dare vigore all'attività della coalizione in vista delle prossime scadenze elettorali e delle amministrative 2022".