Pechino 2022: skeleton, Margaglio quinta nelle prove

Pechino, 9 feb. - (Adnkronos) - Giornata di allenamenti per le donne dello skeleton ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Al Centro Nazionale Scivolamento di Yanqing le migliori nella giornata odierna sono state l'austriaca Janine Flock, che nella run 5 ha timbrato il crono di 1:01.75, e la ceca (ex tedesca) Anna Fernstaedt, prima nella sesta run in 1:01.94. Buone notizie nell'ultima sessione in casa Italia: Valentina Margaglio, apparsa molto in difficoltà nei primi test, è riuscita a trovare un più che discreto 1:02.61 quinto tempo assoluto.