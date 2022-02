Agricoltura: ok Camera a legge su biologico, testo torna a Senato, stop a biodinamico**

09 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Con 421 voti a favore la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge contenente disposizioni in materia di tutela, sviluppo, competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Il provvedimento torna al Senato per l'esame in quarta lettura, dopo che l'Assemblea di Montecitorio ha approvato un emendamento che abolisce l'equiparazione tra agricoltura biologica e biodinamica.