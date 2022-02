Calcio: Bosetti (Curva Nord Inter), 'stadi devastati da restrizioni, ma avanti per nostra strada'**

09 febbraio 2022 a

Roma, 9 feb.(Adnkronos) - "Gli stadi dovevano essere aperti prima che si arrivasse a tutto questo. Tutto l'indotto che sta attorno al calcio: tifoseria, posti di lavoro e introiti per rinnovamenti degli stadi, appunto, ne sono usciti devastati'. Lo dice all'Adnkronos Renato Bosetti, uno dei responsabili del direttivo della Curva Nord dell'Inter commentando la riapertura graduale degli stadi fino alla capienza massima probabilmente entro marzo.

"Trovo sia ingiusto che l'intrattenimento, in Italia, abbia due pesi e due misure. Al festival di Sanremo hanno garantito la presenza del pubblico in un luogo al chiuso, sebbene tutti vaccinati, per preservare i loro interessi. Gli stadi italiani sono vuoti per il 50% da due anni e così facendo, hanno stravolto completamente il calcio. Ma continuiamo, lo stesso, ad andare avanti per la nostra strada", conclude.