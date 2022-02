Pechino 2022: Ghedina (sindaco Cortina), 'Constantini nostro orgoglio, venerdì festa in piazza'

09 febbraio 2022 a

Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - "Ieri è stata una bellissima giornata, abbiamo vissuto grandi emozioni e c'è stato un bel coinvolgimento di tutta la città. Siamo tutti orgogliosi di Stefania che ha riportato un oro olimpico nella nostra città 54 anni dopo la vittoria di Eugenio Monti nel bob a Grenoble '68". Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina all'indomani del successo della concittadina Stefania Constantini ai Giochi di Pechino 2022 nel doppio misto del curling in coppia con Amos Mosaner.

"Ieri abbiamo fatto festa ma quella più bella e importante la faremo venerdì quando Stefania tornerà da Pechino -prosegue il primo cittadino di Cortina-. La festeggeremo in piazza, sarà presente la banda, la omaggeremo con dei video sul maxi schermo e la premieremo. Stefania si merita questo ed altro, la sua è davvero una bella storia fatta di sacrifici e determinazione. Fino a pochi mesi fa quanto è entrata nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, lavorava in un negozio e si allenava la mattina presto e la sera tardi per coltivare il suo sogno. Un grande esempio per i nostri giovani".