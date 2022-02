Milano Cortina 2026: Ghedina, 'c'è un po' di ritardo ma recupereremo e saranno grandi Giochi'

09 febbraio 2022 a

Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - "Il 20 sarò a Pechino per la cerimonia di chiusura nella quale prenderemo la bandiera in vista delle prossime Olimpiadi che organizzeremo insieme a Milano nel 2026. Andarci dopo l'oro della nostra concittadina Stefania Constantini sarà ancora più bello". Così all'Adnkronos il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina. "Con i lavori siamo un po' in ritardo ma comunque nei tempi, sicuramente recupereremo e organizzeremo una grandissima Olimpiade -assicura il primo cittadino di Cortina-. L'impegno più gravoso riguarda pista di bob, mentre per lo stadio del ghiaccio c'è da fare solo qualche adeguamento. Ci impegneremo a costruire al più presto le tre piste d'allenamento per il curling per poterle mettere a disposizione degli atleti il prima possibile".