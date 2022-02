Quirinale: Malpezzi (Pd), 'positivo incontro capigruppo Senato su agenda Mattarella' (2)

09 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Mi pare utile il fatto che si sia colto, del discorso si Mattarella, la sollecitazione a pensare l'ultimo anno di legislatura come quello in cui le forze politiche possono disegnare, in Parlamento, un futuro più giusto per il Paese: stiamo cercando di vedere cosa si può fare in questo anno per dare l'idea che il sistema delle istituzioni italiane aiuta l'Italia a uscir meglio dalla pandemia e dalla crisi che ne è derivata. Ed è positivo che la riunione dei capigruppo diventi il luogo centrale di discussione e di scelta”, ha aggiunto il vice presidente del gruppo dem a palazzo Madama Alan Ferrari.