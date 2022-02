Pechino 2022: commovente messaggio di Kilde a Shiffrin 'Ti amo Kaela'

09 febbraio 2022 a

a

a

Pechino, 9 feb. (Adnkronos) - "Quando guardi questa immagine puoi inventare tante affermazioni, significati e pensieri. La maggior parte di voi probabilmente la guarda dicendo: "ha perso", "non riesce a sopportare la pressione" o "cosa è successo?"... Il che mi rende frustrato, perché tutto ciò che vedo è un atleta di alto livello che fa quello che un atleta di alto livello fa! Fa parte del gioco e succede. La pressione che tutti mettiamo sugli individui nello sport è enorme, quindi restituiamo la stessa quantità di supporto. Riguarda l'equilibrio e siamo solo normali esseri umani!! Ti amo Kaela". Questo il commovente messaggio di Aleksander Aamodt Kilde fidanzato di Mikaela Shiffrin che consola la campionessa statunitense dopo la sua uscita di scena dallo slalom olimpico di Pechino 2022. La star dello sci norvegese su Instagram ha postato una foto della Shiffrin seduta inconsolabile sulla neve dopo l'uscita di scena dallo slalom. Kilde e Shiffrin non hanno nascosto la loro storia d'amore durante la preparazione a Pechino ed entrambi erano considerati favoriti per le medaglie. Tuttavia, mentre il velocista Kilde ha conquistato il bronzo nel Superg maschile, la Shiffrin sta ora valutando se continuare i suoi Giochi dopo due gare deludenti.