Pechino 2022: short track, Confortola in finale nei 1500 metri

09 febbraio 2022 a

a

a

Pechino, 9 feb. - (Adnkronos) - Avanza in finale Yuri Confortola, dopo essere caduto nella terza batteria di semifinale nei 1500 metri maschili di short track ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. L'unico italiano in gara dopo le eliminazioni di Pietro Sighel e Luca Spechenhauser è stato ripescato in Finale A a seguito di un tocco che lo ha portato a cadere quando era in seconda posizione. L'esperto pattinatore italiano, alla quinta partecipazione consecutiva alle Olimpiadi, si giocherà dunque una medaglia.