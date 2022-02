09 febbraio 2022 a

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Solidarietà. Ne abbiamo viste troppe di inchieste su politici finite nel nulla, per non sentire il dovere di ribadire che un rinvio a giudizio non è una condanna. Anzi che molto spesso si conclude con l'assoluzione degli imputati che nel mentre hanno avuto la vita rovinata". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito dell'inchiesta sulla Fondazione Open.