Scuola-Lavoro: Pellegrini (M5s), 'Lamorgese faccia luce e chieda scusa a studenti'**

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Le scene a cui abbiamo assistito, le manganellate agli studenti, i momenti di forte tensione e di violenza in piazza sono inaccettabili, hanno offerto una pessima immagine del nostro Paese, anche perché lo Stato ha il dovere di tutelare - sempre - il diritto di espressione e di manifestare, specie quello dei nostri connazionali più giovani che si affacciano con fiducia al confronto sociale e politico. Alla ministra Lamorgese chiediamo di contribuire a fare luce sulla filiera delle responsabilità e che lo Stato chieda scusa ai nostri studenti e alle nostre studentesse e si impegni ad assicurare loro un futuro migliore, un futuro in cui manifestare pacificamente per i propri diritti non abbia come conseguenza manganellate in testa". Così il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Pellegrini nel corso della discussione in corso al Senato sulla informativa della ministra Lamorgese sui fatti occorsi in occasione delle recenti manifestazioni di studenti relative alla morte del giovane Lorenzo Parelli.