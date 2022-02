Infortuni: Mazzeo, 'impegniamoci a fermare questo terribile stillicidio'

09 febbraio 2022 a

a

a

Firenze, 9 feb. - (Adnkronos) - Un minuto di silenzio, chiesto dal capogruppo del Pd, Vincenzo Ceccarelli, ha caratterizzato i lavori d'Aula a metà pomeriggio per esprimere il cordoglio del Consiglio regionale della Toscana per la morte di un operaio di 58 anni, investito da un carrello elevatore nel piazzale della cartiera dove lavorava, nel territorio comunale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia.

"Assistiamo a una vera e propria strage. In Toscana e non solo – ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, prima di dare il via al minuto di silenzio. “Dobbiamo impegnarci tutti a provare a fermare questo terribile stillicidio di vittime e famiglie distrutte – ha aggiunto. - Su questo tema ci ha sensibilizzato anche il presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento: “Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi. Perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore, riguarda il valore che attribuiamo alla vita".

“Tutte le istituzioni preposte o trovano la concreta e definitiva risposta a questa tragica escalation di morte, o la loro credibilità potrebbe essere minata. Ribadisco, come ho già avuto modo di dire recentemente, dopo un altro operaio che ha perso la vita in Toscana, il mio invito a sfruttare finanziamenti europei per investire in sicurezza, formazione e controllo”, ha sottolineato Mazzeo.

“A nome personale e dell'intera Assemblea porgo le più vive condoglianze alla famiglia dell'operaio”, ha concluso il presidente, garantendo l'impegno del Consiglio regionale della Toscana.