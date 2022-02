Calcio: Inter a lavoro per i rinnovi, incontro con gli agenti di Handanovic e Perisic

09 febbraio 2022 a

Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - Archiviata la sessione invernale del calciomercato, in casa Inter proseguono i discorsi relativi ai rinnovi di contratto. Secondo quanto riporta Sky Sport nei giorni scorsi il club nerazzurro ha incontrato gli agenti di Ivan Perisic e Samir Handanovic, i cui contratti scadranno il prossimo 30 giugno 2022, per intavolare il discorso rinnovo. L'Inter si è confrontata con gli entourage di entrambi i giocatori, con i quali ha fatto il punto della situazione. Tutto rimandato ai prossimi giorni, però, con l'impegno preso da entrambe le parti di riaggiornarsi in seguito.

Per quanto riguarda il portiere sloveno la volontà dell'Inter è quella di trattenerlo. Nella scorsa sessione di calciomercato è stato ufficializzato l'arrivo di Onana per la prossima stagione, ma la società nerazzurra vuole lasciare che siano loro a giocarsi una maglia da titolare. L'incontro con Perisic, invece, è un passo importante: testimonia il fatto che i nerazzurri vogliano tenerlo e avere a disposizione sia lui che il nuovo arrivato Gosens sulla corsia di sinistra per la prossima stagione. Per il croato non è detto che si arrivi a una conclusione, ma qualcosa si è mosso con l'incontro dei giorni scorsi.