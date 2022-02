Rai: Faraone, 'Ranucci mi mandò sms minacciosi, dossieraggi? Sono materia sua...'/Adnkronos (3)

09 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - "Aspettiamo di vedere cosa inventa Ranucci stavolta - dice ancora Faraone parlando dei '78 mila dossier sui politici" di cui avrebbe parlato Ranucci nel messaggio a Ruggieri -la sceneggiatura di Renzi all'Autogrill e la figura della fantomatica insegnante dall'udito bionico sono noti come uno dei più bassi momenti di giornalismo televisivo. Non temiamo nulla, la gente ha ormai capito il "metodo Ranucci", reso ancora più evidenti dopo l'episodio delle minacce. Il punto è che con la sua conduzione il vice direttore di Rai Tre ha oltretutto svilito il prestigio di una trasmissione di inchiesta storica che è patrimonio dell'informazione".

Poi Faraone replica al M5S che, ieri, ha detto in Vigilanza che quanto accaduto un “tentativo di colpire Report”. "Report dovrebbe essere una trasmissione di inchiesta , non una serie tv alla house of cards".

Mentre sul documento anonimo sulle presunte molestie sessuali, smentite con forza da Ranucci che dice che il suo "è il primo caso di 'me too' senza il 'me', Faraone spiega: "Dovrebbe ringraziarci invece di minacciare ritorsioni e telecamere puntate come pistole fumanti, gli abbiamo dato la possibilità di fugare ogni sospetto".