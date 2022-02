Pechino 2022: Malagò, 'grande Omar Visintin, ci siamo ripresi quanto perso con Moioli'

10 febbraio 2022 a

Pechino, 10 feb. (Adnkronos) - “Grande Omar! Oggi ci siamo ripresi quello che avevamo perso ieri con la Moioli". Lo ha dichiarato il Presidente del Coni Giovanni Malagò dopo la medaglia di bronzo di Omar Visintin nello snowboardcross a Pechino 2022, l'ottava medaglia dell'Italia. "Una prova di carattere in una finale tutt'altro che facile. Mi piace sottolineare che questa è l'ottava medaglia vinta in sette discipline differenti. Non credo che al mondo ci siano tante altre nazioni che possano vantare questo primato. E per lo Snowboard non è finita: c'è ancora la prova della squadra mista di sabato. Restate sintonizzati”, ha aggiunto Malagò.