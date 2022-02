Pechino 2022: Mornati, 'già un successo che Goggia sia qui, corretto lasciarle il suo tempo'

10 febbraio 2022 a

Pechino, 10 feb. (Adnkronos) - "E' già un successo che Sofia sia venuta alle Olimpiadi e penso che sia corretto che assecondi le sue sensazioni di gara. Ha provato ieri, evidentemente non se la sente, ma è un grandissimo successo che sia qui oggi a pensare alla discesa". Lo ha dichiarato il Capo Missione e Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, a Sky parlando di Sofia Goggia che ha deciso di non prendere parte al SuperG di domani e spera di essere al cancelletto nella discesa libera di Pechino 2022. "Rischio di una resa anche in discesa? Non lo so, ma conoscendola mi sembra difficile. E' ovvio che quando non metti gli sci da tanti giorni devi provare, non viene da periodo in cui ha provato, è anche corretto lasciarle il suo tempo e il suo spazio per fare le sue riflessioni che purtroppo le deve fare qui", ha aggiunto Mornati. "Tutti speriamo di vederla in discesa, lei è la prima a sperare di gareggiare, ma la sua disciplina è molto forte e impattante e per certi versi brutale per gli arti inferiori. Con quello che le è successo, sportivamente parlando mi sembra un miracolo quello che sta facendo in questi giorni", ha concluso.