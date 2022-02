Fondazione Open: Renzi, 'politica non può restare sempre a capo chino'

10 febbraio 2022 a

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "A marzo ci sarà il conflitto di attribuzione in aula, dirò quello che penso. La politica non può restare tute le volte a capo chino, deve chiedere il rispetto della legge. Io sto chiedendo di rispettare legge, non di non indagare. In un Paese normale non si dovrebbe chiedere di rispettare la Costituzione e la legge". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda parlando dell'inchiesta sulla Fondazione Open.