Centrodestra: Crosetto, 'Meloni deve andare oltre il partito, così sarà leader'

10 febbraio 2022

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Adesso è il momento di ritrovare le motivazioni politiche dello stare insieme, non basta avere un contenitore". Lo dice Guido Crosetto al 'Messaggero' parlando del centrodestra.

"Giorgia si può giocare la partita della leadership, che è tutta personale e che va anche al di sopra di Fratelli d'Italia", dice ancora Crosetto parlando della Meloni e aggiungendo: "Per diventare un leader, bisogna astrarsi dal proprio partito e dal consenso intorno al partito che si è fondato. Bisogna essere al di sopra, per unire altri pezzi e superare il 51% dei voti".

La Meloni "per anni ha lottato per creare un partito dal nulla, accreditarlo in Italia e all'estero. Ora che ci è riuscita, è l'unica leader che per la terza volta consecutiva parlerà ai Repubblicani americani, ha la possibilità di costruire qualcosa di più grande", spiega Crosetto.