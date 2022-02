Bce: Enria, 'ripresa più forte del previsto ma vulnerabilità da debito e credito'**

10 febbraio 2022 a

Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - "Per fortuna la ripresa è stata persino più veloce del previsto. Tuttavia, sebbene le prospettive macroeconomiche siano migliorate nell'ultimo anno, gli elevati livelli di debito del settore privato e il rischio di declassamento del rating del credito lasciano le famiglie e le imprese in una posizione potenzialmente vulnerabile". Lo ha affermato il presidente del Consiglio di vigilanza Bancaria della Bce, Andrea Enria, presentando l'annuale 'processo di revisione e valutazione prudenziale' (Srep) sul settore bancario, sottolineando come "ciò rende ancora più cruciale per le banche europee disporre di ampie posizioni di capitale e liquidità".Queste - ha ricordato - "consentirebbero alle banche di tutelarsi nel caso in cui le imprese o le famiglie abbiano difficoltà a rimborsare i propri prestiti. Fortunatamente, i coefficienti di capitale e liquidità sono in realtà più alti ora rispetto ai livelli pre pandemia" ha concluso.