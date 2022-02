Fondazione Open: Boccia (Pd), 'inaccettabile denuncia Renzi, rispetto istituzioni doveroso'

10 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 10 feb (Adnkronos) - L'inchiesta sulla Fondazione Open "non avrà nessun impatto sulla tenuta della maggioranza, così vasta". Lo ha detto Francesco Boccia, del Pd, a Agorà.

"Ogni uomo e ogni donna che fa politica ha il dovere di rispettare e difendere le istituzioni", ha spiegato il responsabile Enti locali del Pd a proposito della decisione di Renzi di denunciare i magistrati: "Un atteggiamento assolutamente inaccettabile -ha sottolineato-. Ho sempre detto che il nostro sistema ha altri problemi, quello dei tempi, che è molto serio. Ma è uno dei sistemi più garantisti del mondo. Il sano silenzio e la fiducia nella magistratura è la medicina migliore per difendere le istituzioni, chi non lo fa non ha il principio cardine della difesa delle istituzioni".