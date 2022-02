Dl milleproroghe: Serracchiani (Pd), 'bonus psicologo Covid misura urgente'

10 febbraio 2022 a

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Crediamo che non ci sia altro tempo da sprecare per adottare il bonus psicologo, indispensabile per la tutela della salute mentale ed il benessere soprattutto dei giovani. Il disagio e le sofferenze provocate in tantissime persone dalla pandemia rappresentano un'effettiva emergenza sociale, per questo abbiamo presentato un emendamento al decreto milleproroghe: è una misura urgente". Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.