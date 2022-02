Dl Milleproroghe: Biti (Pd), 'governo accolga emendamento su bonus psicologo per Covid'

10 febbraio 2022 a

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "In queste ore si discutono gli emendamenti al Decreto Milleproroghe. Tra le tante proposte, l'onorevole Filippo Sensi ha depositato un emendamento per l'introduzione del #bonuspiscologo. È un'idea per cui ci battiamo da mesi, una proposta sacrosanta per rispondere all'emergenza salute mentale che è una realtà nella vita di milioni di persone". Lo scrive su Facebook la vice presidente dei senatori del Pd Caterina Biti.

"Non ci sono più alibi, non ci sono più scuse: il governo passi dalle parole ai fatti e accolga questa proposta. In queste settimane tutte le forze politiche si sono dette favorevoli: è arrivato il momento di dimostrarlo, sostenendo compattamente l'emendamento e dando un segnale concreto al Paese. Tutta Italia ci chiede di fare presto e rimandare ancora sarebbe solo l'ennesima sconfitta della buona politica”, aggiunge Biti.