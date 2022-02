Agenti Immobiliari F.I.A.I.P. e Collegio Geometri Veneziani: siglato Protocollo di Intesa per assistenza agli Atti Notarili

10 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Due Diligence Tecnica tra Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali F.I.A.I.P. e il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Venezia

Venezia Mestre - 10 febbraio 2022 - Tutela per chi compra e per chi vende un immobile, ma anche un risparmio per la casse dello Stato con la possibile riduzione dei contenziosi. È questa la sintesi del Protocollo d'Intesa firmato nei giorni scorsi dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali F.I.A.I.P. del Collegio Provinciale di Venezia ed il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Venezia, che fornisce un ulteriore servizio al cliente, svolto in collaborazione tra le figure professionali.

Con questo protocollo chi deve vendere il proprio immobile ha infatti la possibilità di ottenere una relazione di conformità edilizio catastale a prezzo controllato, che faciliti le dichiarazioni previste dalla legge in sede di rogito notarile. La conformità, infatti, dell'immobile rispetto ai progetti e al catasto è dichiarata in atto con obbligo da parte del venditore. Il lavoro svolto in sinergia tra agente immobiliare e geometra potrà quindi garantire i convenuti in atto. Il protocollo, quindi, permette di raggiungere due obiettivi di garanzia e tutela. Il primo è quello nei confronti dei soggetti contraenti che sono parti delle negoziazioni immobiliari, assicurando agli stessi non solo un trasferimento immobiliare sicuro sotto il profilo della commerciabilità dei beni immobili, come sino ad oggi garantito, ma anche sotto un profilo sostanziale della verifica della regolarità urbanistica, edilizia, catastale e della agibilità sino ad ora assicurata solo dalle clausole contrattuali di garanzia contenute nel rogito. Il secondo obiettivo è quello di assicurare un'ancora minore incidenza del contenzioso e delle procedure amministrative di sanatoria nell'ambito delle irregolarità urbanistico-edilizie e della agibilità.

Lo strumento individuato dal protocollo per garantire gli utenti è quello della “Due Diligence Tecnica” redatta da un geometra libero professionista, nella quale risulti l'esatta descrizione degli immobili, la conformità catastale allo stato di fatto e l'esame edilizio ed urbanistico degli stessi.

Il Protocollo ha la durata di un anno alla conclusione del quale i due soggetti faranno il punto sull'efficacia ed utilizzo dello strumento e nell'eventualità apportare degli interventi migliorativi alla collaborazione.

“Con questo protocollo diamo vita a una sorta di task force per tutelare – spiega con soddisfazione il Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Venezia Michele Cazzaro – i cittadini. La stretta collaborazione tra geometri e agenti immobiliare è già nel quotidiano testimonianza di “lavoro di squadra”. Con la sottoscrizione dell'accordo, il Collegio Geometri riserva maggiore attenzioni ancora alle esigenze del cittadino. I geometri come sta già accadendo per il fascicolo edilizio mettono la loro competenza ed esperienza a servizio dell'utente e dei professionisti che gravitano intorno ad un settore sempre più complesso. E sono certo che quello di oggi non sarà un punto di arrivo, ma un punto di partenza per una proficua collaborazione”.

“Da sempre – sottolinea il Presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali F.I.A.I.P. del Collegio Provinciale di Venezia Marco Bettiol – l'agente immobiliare raccomanda di avvalersi di una figura tecnica che garantisca le conformità edilizio catastali. Grazie alla sottoscrizione di questo protocollo, sarà più facile sensibilizzare il cliente. La firma di oggi è un segnale positivo e conferma l'impegno delle nostre figure professionali sul fronte della tutela e della garanzia dell'utente finale”.