Foibe: Fratoianni, 'circolare ministero Istruzione supera ogni limite'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Ogni anno si ripete il copione della destra di tentare di equiparare il massacro delle Foibe alla tragedia della Shoah. Ora ci si mette pure il ministero dell'Istruzione. L'esame di maturità lo facciano i collaboratori del ministro Bianchi, non i 18enni". Così Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana.

“Di fronte al massacro delle Foibe e all'esodo di migliaia di vicini, frutto di un nazionalismo malato e della tragedia della guerra, serve rispetto, memoria, rigore storico. Ogni anno si ripete il solito copione della destra di questo Paese di equiparare questo massacro all'unicità della tragedia della Shoah, come se cosi si potessero edulcorare i crimini del fascismo e del nazismo in un indistinto calderone. Un'operazione cinica e strumentale che non c'entra nulla con il rispetto del dolore e con la verità storica".

“Se poi ci si mettono pure i burocrati del ministero dell'Istruzione a fare paragoni assurdi - prosegue il vicepresidente della commissione cultura di Montecitorio - e ad equiparare l'Olocausto con la tragedia delle Foibe, come si legge nella circolare del Capo Dipartimento del ministero di Viale Trastevere inviata alle scuole, significa che si è superato ogni limite nella banalità. A questo punto,- conclude Fratoianni - forse l'esame di maturità dovrebbero farlo i collaboratori del ministro Bianchi e non i 18enni del nostro Paese…".