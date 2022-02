10 febbraio 2022 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Per non dimenticare la tragedia delle foibe, l'esodo forzato per istriani, fiumani e dalmati. I massacri. Non possiamo cancellare la loro sofferenza ma abbiamo il dovere di ricordarla”. Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, in occasione del Giorno del Ricordo.