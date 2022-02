M5S: prima faccia a faccia Grillo-Conte, poi altri big**

10 febbraio 2022 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Prima un incontro a due, poi a seguire con gli altri big del M5S. A quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo -a breve in arrivo a Roma, partito in tarda mattinata da Marina di Bibbona- vedrà prima Giuseppe Conte, poi gli altri big dei 5 Stelle, tra questi Luigi Di Maio e Virginia Raggi. Il garante del Movimento non vedrà il presidente della Camera Roberto Fico, a casa per un'influenza.

A chiedere un incontro a due, riferiscono all'Adnkronos fonti beninformate, sarebbe stato Conte, per decidere insieme al garante la strada da battere per uscire dall'angolo, dopo che il Tribunale di Napoli ha di fatto congelato i vertici pentastellati, compresa la nomina dello stesso Conte a presidente del Movimento. Grillo, dopo aver sentito le altri voci del M5S, dovrebbe vedersi nuovamente con l'ex premier: stavolta all'incontro dovrebbero prendere parte anche i legali.

Sullo sfondo il ruolo di Rousseau, con la 'war room' milanese che in questi ultimi giorni sarebbe tornata a farsi sentire -i rapporti tra Grillo e Davide Casaleggio in realtà non si sarebbero mai interrotti- per mettere nuovamente a disposizione la propria piattaforma. In queste ore un post su Instagram che testimonia la presenza a Roma di Enrica Sabatini, compagna di Casaleggio Jr e socia dell'associazione, ha destato parecchi sospetti su un possibile incontro con Grillo, rimbalzando sulle chat interne al Movimento. In realtà, fonti 5 Stelle spiegano che 'lady Rousseau' sarebbe nella Capitale per la presentazione del suo libro in uscita, mentre Casaleggio sarebbe rimasto a Milano.