Mediolanum: Doris, ‘nel 2022 puntiamo a ripetere risultati commerciali 2021'**

Milano 10 feb. (Adnkronos) - "Sarà molto impegnativo, ma possiamo certamente puntare a ripetere tutto quello che abbiamo fatto dal punto di vista commerciale nel 2021". Lo ha detto Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, commentando in conference call i conti 2021.

"L'obiettivo di ripetere quanto fatto nel 2021 non è campato per aria, perché è arrivato non da qualche impresa straordinaria che abbiamo fatto o da qualche operazione straordinaria, ma da un lavoro normale e da una rete scelta che continua a crescere in numero e in qualità", ha aggiunto Doris, riferendo che "già gennaio è partito meglio del gennaio dell'anno scorso".