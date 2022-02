Pnrr: Picierno, 'Sala sbaglia, non è competizione tra territori'

10 febbraio 2022 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Sbaglia il Sindaco Beppe Sala su Pnrr e Mezzogiorno. Da decenni la riduzione del divario tra Nord e Sud viene indicata come priorità strategica per il Paese. Colmare il gap è un vantaggio per tutta l'Italia, non interesse esclusivo di alcune aree geografiche". Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno del Pd, su Fb.

"Ora con il Pnrr abbiamo l'occasione storica di raggiungere questo obiettivo. Ci sono a disposizione strumenti e risorse per il Sud: bisogna utilizzarle con visione ed efficacia ed evitare che vadano sprecate, tramite un'azione politica di monitoraggio costante. Non si tratta quindi di una competizione tra territori, come Sala lascia intendere. E' una missione nazionale, nell'interesse di tutta l'Italia".