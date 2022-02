M5S: Grillo vede i big, poi Conte con legali

10 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Beppe Grillo vedrà prima i big del M5S -tra questi Luigi Di Maio e Virginia Raggi- poi a seguire Giuseppe Conte e i legali per decidere, insieme, come procedere per rimettere in pista il Movimento, dopo la pronuncia del tribunale di Napoli che ne ha congelato i vertici. In un primo momento, fonti vicine all'ex premier avevano riportato di un faccia a faccia tra Grillo e Conte, poi i piani sarebbero cambiati in corsa: l'ex presidente del Consiglio vedrà direttamente il garante del Movimento all'incontro con gli avvocati, che verrà fissato subito dopo la riunione tra Grillo -arrivato nel frattempo a Roma- e i big del M5S, a cui Conte non dovrebbe prendere parte.