Mediolanum: Doris, 'obiettivo aumentare ogni anno di 2 centesimi dividendo pagato'

Milano 10 feb. (Adnkronos) - “La nostra idea è di aumentare ogni anno di un paio di centesimi il dividendo pagato". Lo ha detto l'ad di Mediolanum, Massimo Doris, durante la conference call sui conti 2021.

"Per il 2020 - ha aggiunto - l'avevamo pagato 44; per il 2021 l'obiettivo era pagarne 46, poi abbiamo fatto questi utili pazzeschi e abbiamo deciso di aggiungerne 12; per il 2022 l'obiettivo è pagarne 48, quindi un paio di centesimi in più rispetto al 2021”.