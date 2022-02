Tim: sindacati, permane ipotesi scorporo rete, sarà sciopero**

10 febbraio 2022 a

Roma 10 feb (Adnkronos) - Nessuna "rassicurazione" da parte dell'Ad di Tim Pietro Labriola ai sindacati circa lo scorporo della rete: in una nota Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil spiegano che "ad oggi quindi l'ipotesi di andare verso lo 'spezzatino' permane". Per i sindacati "in questo scenario non rimane che la mobilitazione" e nelle prossime ore le Segreterie Nazionali "proclameranno uno sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo Tim da svolgersi entro le prossime settimane".