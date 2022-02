Foibe: sindaco di Pavia Fracassi, ' gli orrori della storia devono essere riconosciuti e denunciati'

10 febbraio 2022 a

a

a

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - “Le vittime sono sempre vittime e i carnefici sono sempre carnefici. Gli orrori della storia, ovunque nascano, devono essere riconosciuti e denunciati. Non per vendetta: per far sì che non si ripetano”. Così il sindaco di Pavia Mario Fabrizio Fracassi in occasione del 'Giorno del ricordo'.

"È un concetto - prosegue il sindaco- che ritengo doveroso ribadire, perché la tragedia delle Foibe e l'esodo giuliano-dalmata-istriano sono stati per molti anni, e purtroppo continuano a essere, oggetto di uno scontro ideologico che non rende onore alla memoria di chi fu barbaramente ucciso o deportato, in quella breve ma straziante fase del nostro cammino collettivo".

Secondo Fracassi è una triste circostanza che non rende onore nemmeno a chi si fa paladino di certe polemiche. "Credo -prosegue il primo cittadino- che ricordare sia un'attività che dobbiamo alle giovani generazioni, a noi stessi e non di meno a chi quel dramma lo visse direttamente, portando tuttora su di sé, se sopravvissuto, le cicatrici indelebili della sofferenza.

Il sindaco invita i cittadini ad il cuore a quel dolore, indipendentemente dalle posizioni di parte e dai retaggi storici. "Gli esseri umani -conclude- i loro bisogni, la loro dignità, il loro benessere, vengono prima delle posizioni di parte, dei paraocchi più o meno consapevoli. La storia, purtroppo, non si cambia. Cerchiamo almeno di essere adeguati come posteri, attraverso le nostre azioni e le idee di cui ci facciamo megafono".